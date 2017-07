Invoering vernieuwd C2000 vertraagd

De invoering van het vernieuwde C2000-communicatiesysteem voor alle hulpdiensten in Nederland loopt vertraging op. Het wordt niet eerder ingevoerd dan in 2018 omdat de oplevering ervan en het testen meer tijd kosten. Dat heeft minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) donderdag bekendgemaakt.

Het systeem voor politie, brandweer, ambulance en marechaussee wordt compleet vernieuwd. De overgang van het ene naar het andere systeem is een grote operatie, met 80.000 portofoons en ruim 2200 centralisten die in het nieuwe systeem moeten worden opgenomen. Volgens minister Blok kost het meer tijd om risico’s in het gebruik van het nieuwe systeem te voorkomen. Dit moet garanderen dat hulpverleners het ongestoord kunnen gebruiken.

Het was de bedoeling om al dit jaar met de overgang te beginnen. De vernieuwing is nodig omdat het einde van de technische levensduur van het huidige C2000-systeem langzaam in zicht komt.

Blok stelt dat de werking van het huidige systeem geborgd blijft. Dat blijft de komende tijd bestaan naast het nieuwe netwerk.