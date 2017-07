Verdachte schietpartij Thialf opgepakt

Op verzoek van de Nederlandse recherche heeft de Spaanse politie de 57-jarige man opgepakt die wordt verdacht van poging tot moord op schaatssponsor Bert Jonker. De directeur van ingenieursbedrijf Clafis, dat de gelijknamige ploeg sponsort, werd begin januari van dichtbij beschoten bij schaatstempel Thialf in Heerenveen, na afloop van de Europese kampioenschappen allround en sprint.

Jonker werd geraakt in zijn hand, maar ontsnapte aan de dood door snel weg te rijden met zijn auto. Hij herkende de verdachte, met wie hij een zakelijk conflict had. Al snel constateerde de politie dat deze Charles Reinier van der W. naar het buitenland was gevlucht. Hij werd woensdag opgepakt in de omgeving van Barcelona. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd.

Slachtoffer Jonker was volgens de politie ,,blij en opgelucht” toen hij het nieuws over de aanhouding te horen kreeg. Hij zei te hopen dat het recht zijn loop krijgt.

Politie en justitie gaven eind januari de naam van de verdachte en een foto van hem vrij. Er was veel media-aandacht voor de zaak, maar zijn arrestatie liet dus nog een halfjaar op zich wachten.