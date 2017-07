Ex-minister-president Curaçao hoort uitspraak

Voormalig minister-president van Curaçao Gerrit Schotte hoort vrijdag of hij in hoger beroep schuldig wordt bevonden aan ambtelijke corruptie en valsheid in geschrifte. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw drie jaar cel geëist maar ook intrekking van zijn passieve kiesrecht.

In 2016 heeft hij die straf al opgelegd gekregen door de rechtbank. Schotte ging toen in beroep bij het gerechtshof. De rechtbank achtte in eerste aanleg ook bewezen dat hij geld heeft aangenomen van Francesco Corallo, een Italiaanse zakenman die op Sint Maarten woont.

,,Alle zaken zijn uit hun context getrokken”, zei Schotte tijdens de behandeling van de zaak vorige maand. Het enige dat hij naar eigen zeggen heeft gedaan, is geld en donaties ophalen voor zijn partij, MFK. Volgens hem ,,verwachtte niemand daar ooit iets voor terug”.

De levenspartner van Schotte, Cicely van der Dijs, hoorde negen maanden cel en negen maanden voorwaardelijk tegen zich eisen, de straf die zij in eerste aanleg al van de rechtbank kreeg.