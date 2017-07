Lagere celstraf voor Nederlander in China

Harm Fitié, de Nederlander die in China vastzit op verdenking van de moord op zijn buurman, is vrijdag in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar en zes maanden celstraf. Eerder had hij twaalf jaar gevangenisstraf opgelegd gekregen.

Zijn buurman viel twee jaar geleden van het dakterras van zijn woning. Ondanks hardnekkige ontkenningen van de Nederlander oordeelde de rechter toen dat hij de man van het terras had geduwd.

Fitié wachtte het beroep af in een gevangenis in de Chinese hoofdstad, waar na aandringen van de ambassade de omstandigheden iets zijn verbeterd. Om een ‘compromis’ te bewerkstelligen betaalde Fitiés familie 68.000 euro aan de familie van de overleden man ter compensatie. Dat heeft niet mogen baten.

Op verzoek van de Nederlandse regering heeft een onafhankelijk expert, een zogeheten vertrouwensadvocaat, onderzocht of het proces eerlijk is verlopen.