Mobiel inchecken KPN-klant krijgt herkansing

De app ‘OV-chip mobiel’ waarmee reizigers kunnen betalen in het openbaar vervoer krijgt een herkansing voor klanten van KPN. Wanneer de app opnieuw voor hen beschikbaar komt, wordt na de zomer bepaald. Dat zegt de woordvoerster van het project vrijdag na berichtgeving in het AD.

Kort na de introductie op 22 mei bleken er zoveel kinderziektes te zijn, dat het aanmelden voor het mobiel inchecken werd stilgelegd voor KPN-klanten. Intussen wordt hard gewerkt aan oplossingen. ,,We staan ook open voor feedback. Kom vooral langs als je denkt dat het eenvoudiger kan!”

Gebruikers bleken vast te lopen op het aanmeldproces bij de app, dat erg omslachtig bleek. Ook onstonden problemen door de belangstelling, die veel groter was dan verwacht. ,,Daar werden we door overdonderd. Zo’n massaal aanbod hebben we niet kunnen testen”, zegt de woordvoerster.