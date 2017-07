Nog steeds nieuwe meldingen in zaak Savannah

De politie krijgt nog dagelijks nieuwe informatie binnen in het onderzoek naar de moord op Savannah uit Bunschoten. De afgelopen tijd ging het om tientallen meldingen. Het gaat vooral om mensen die zeggen dat zij op de dag van haar vermissing in een nabijgelegen park waren, zegt de politie in Utrecht.

Het veertienjarige meisje werd begin juni dood gevonden in een sloot bij het industrieterrein De Kronkels. Een jongen van zestien uit Den Bosch zit vast op verdenking van doodslag op het meisje.

De politie deed onlangs een oproep aan mensen of zij informatie hebben over een telefoon en een portemonnee van het slachtoffer, beide zwart met een gouden rand. Die zijn nog niet gevonden en een speurtocht in een drooggelegde sloot leverde ook niets op.

Ook wilde de politie weten of er mensen zijn die donderdag 1 juni, vooral tussen 14.00 en 16.00 uur, in park De Vinken waren. Op die dag raakte Savannah vermist. Zondag 4 juni werd ze gevonden in het nabijgelegen De Kronkels.

Aan het begin van het onderzoek ontving de politie al een paar honderd tips.