Nu schoolvakantie in het hele land

Met de aanvang van de zomervakantie in de regio Noord zijn vanaf vrijdagmiddag alle scholen in het land dicht. Vorige week begon de schoolvakantie in de regio Zuid, basisscholieren in de regio Midden zijn al twee weken vrij. Traditiegetrouw is het begin van de schoolvakantie per regio de aanleiding voor veel Nederlanders om vrij te nemen. Onder de regio Noord vallen de provincies Noord-Holland, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland.

Naar verwachting vertrekken meer dan een miljoen Nederlanders komend weekend naar hun vakantiebestemming. De ANWB waarschuwt vakantiegangers rekening te houden met files op wegen in binnen- en buitenland.

Vooral in Duitsland worden grote verkeersproblemen voorzien door de combinatie van vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. Waarschijnlijk loopt het zaterdag volledig vast rond Karlsruhe en Stuttgart, tussen Frankfurt en Neurenberg en bij München. In het centrum van Parijs is het zondag stampvol in verband met de finish van de Tour de France.

In eigen land komen automobilisten vrijdag rond Nijmegen in de file vanwege de intocht van de Vierdaagse. Ook gaan komend weekend verschillende wegen dicht voor werkzaamheden, waaronder de A28 Utrecht – Amersfoort die van vrijdag 20.00 uur tot maandagochtend in beide richtingen is afgesloten. Ook de A29 is van Rotterdam richting Bergen op Zoom dicht.