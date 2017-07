Tiplijn om onschuld Mark de J. aan te tonen

Voor de ‘gouden tip’ die de onschuld aantoont van Mark de J., de verdachte in de zaak Koen Everink, ligt 40.000 euro klaar. Tips kunnen worden doorgegeven via de speciale gebouwde website tipons.nu. Daar is ook het nummer te vinden van de tiplijn. De familie van De J. financiert het bedrag, maakte Peter R. de Vries vrijdag bekend in RTL Boulevard.

De familie heeft een onderzoeksbureau ingeschakeld om de tips te behandelen. Het bureau bevestigt dat het een initiatief is van de familie van De J..

Het Openbaar Ministerie verdenkt De J. ervan dat hij zakenman Koen Everink in maart 2016 heeft gedood. De J. was als laatste bij Everink’s kapitale villa in Bilthoven, diens bloed is in zijn auto gevonden en hij had een forse schuld bij de zakenman. De J., voormalig coach van tennisser Robin Haase, heeft altijd ontkend.