Voetbalrobots Eindhoven verdedigen wereldtitel

De robotvoetballers van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) verdedigen vanaf donderdag hun wereldtitel van vorig jaar tijdens het robotevenement RoboCup. De officiële wereldkampioenschappen worden gehouden in het Japanse Nagoya en duren tot en met zondag.

RoboCup is het wereldkampioenschap voor intelligente robots in verschillende disciplines, met bijna 4000 deelnemers uit veertig landen. Als de Eindhovenaren de finale halen, dan is dat voor de tiende keer op rij. Bij winst pakken ze hun vierde wereldtitel.

De tafelhoge robots spelen vijf tegen vijf met een echte voetbal. Dat gebeurt in twee helften van een kwartier, op een veld van 18 bij 12 meter. De robots zijn geprogrammeerd, maar zodra het fluitsignaal klinkt voetballen ze compleet zelfstandig en zijn de mensen slechts toeschouwer.

De studenten gooien ,,allerlei nieuwe technische snufjes” in de strijd om de wereldtitel binnen te slepen. ,,De robots kunnen nu beter inspelen op tegenstanders, ze zijn slimmer in de verdediging en beter in het onderscheppen”, zegt teamcaptain Lotte de Koning.

RoboCup is een jaarlijks toernooi voor zelfstandige robots, in verschillende ‘leagues’. Het doel van het toernooi is het versnellen van technische ontwikkelingen. Een stip aan de horizon is dat de voetbalrobots in 2050 de menselijke wereldkampioen voetbal kunnen verslaan.