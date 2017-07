‘Weer menselijke resten MH17-ramp gevonden’

Op de rampplek in de Oekraïne waar de MH17 ruim drie jaar geleden neerstortte, zijn mogelijk menselijke resten gevonden. Net als een half jaar geleden is het een journalist die zegt menselijke resten in het omvangrijke gebied te hebben gevonden.

Het Joint Investigation Team (JIT) dat de MH17-ramp onderzoekt, bevestigt een bericht van het NRC dat er een melding is binnengekomen. Onderzoeksleider Gerrit Thiry van het JIT heeft inmiddels contact gehad met deze Amerikaanse journalist Patrick Lancaster. ,,We hebben hem gevraagd de resten af te geven bij een burgemeester in Oekraïne.”

Als het inderdaad resten van een mens zijn, zal het JIT deze naar Nederland halen. Volgens Thiry heeft Lancaster aangeven de botresten in te willen leveren.

Begin dit jaar vond de Nederlandse journalist Michel Spekkers ook al botresten, die bleken inderdaad van een MH17-slachtoffer. Toen liet minister Blok weten dat er geen aanwijzingen waren dat er meer stoffelijke resten kunnen worden gevonden.

Nabestaanden lieten toen al weten dat het onverdraaglijk is dat er mogelijk nog steeds menselijke resten in Oekraïne liggen. Voorzitter Evert van Zijtveld van Stichting Vliegramp MH17 zei dat een nieuwe bergingsmissie niet moet worden uitgesloten.

Het rampgebied in Oost-Oekraïne was zo’n 50 vierkante kilometer groot. Met de lokale bevolking zijn afspraken gemaakt om achtergebleven resten of spullen afkomstig van de slachtoffers in te leveren bij een aantal contactpersonen.