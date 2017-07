Blussen grotbrand weer gestaakt

De brandweer is in de vroege zaterdagochtend uit veiligheidsoverwegingen gestopt met het blussen van de grote hooibrand in de grotten bij Maastricht. Door het vernevelde bluswater werden de temperaturen te hoog en er stortten weer mergelstenen naar beneden, waarop de brandweer zich terugtrok.

Eerder had een mijndeskundige de grotten bij de ingang in het grensplaatsje Kanne veilig verklaard, zodat brandweerlieden van daaruit de bluswerkzaamheden konden hervatten. Om 4.00 uur werden de bluspogingen opgegeven.

Het wachten is nu op een grote luchtturbine, die de rook en het vernevelde water uit de grotten moet verdrijven. Daardoor moet het zicht verbeteren, zodat de tunneldeskundige weer poolshoogte kan gaan nemen.

Door het draaien van de wind lijkt Maastricht even gevrijwaard van de rook, die nu naar Belgiƫ trekt.