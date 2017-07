Brandweer laat vuur grotten uitbranden

De brandweer staakt definitief pogingen om het vuur in de grotten bij Maastricht te blussen. ,,We laten het vuur gecontroleerd uitbranden”, zei een woordvoerder van de brandweer.

Dat kan lang gaan duren, waarschuwt de woordvoerder. ,,Mensen moeten rekening houden met een of twee weken rook- en stankoverlast”, zei hij. Het besluit kwam nadat overleg met specialisten uitwees dat verdere bluspogingen te gevaarlijk zijn. ,,We kunnen er geen mensen naar binnen sturen”, zei de woordvoerder.

De brandweer was in de vroege zaterdagochtend uit veiligheidsoverwegingen al gestopt met het blussen van de grote hooibrand in de grotten bij Maastricht. Door het vernevelde bluswater werden de temperaturen te hoog en er stortten weer mergelstenen naar beneden, waarop de brandweer zich terugtrok.

Plannen om een windturbine in te zetten om rook en hete nevel te verdrijven, zijn opgegeven. Daardoor zouden trillingen ontstaan die het instortingsgevaar vergroten.

De brandweer waarschuwt wandelaars om de komende weken de grotten bij Kanne en Château Neercanne niet in te gaan. Er hangt veel rook en koolmonoxide en er bestaat instortingsgevaar. ,,Zo kwam er vrijdag een plaat van 500 kilo mergel naar beneden”, zei hij. ,,Door de hitte droogt de mergel uit, krimpt en valt naar beneden.” Ook wanden storten in.

Weliswaar is er een afzetting rond de ingang van de grotten. ,,Maar zo’n afzetting schrikt niet iedereen af”, weet de woordvoerder. ,,Vandaar deze dringende oproep om de grotten niet te betreden.”

Door het draaien van de wind lijkt Maastricht even gevrijwaard van de rook, die nu naar België trekt.

De brand brak donderdagavond uit in 800 kuub hooi in de grotten bij Kanne. Rook, roet en pek hebben grote schade veroorzaakt in Kasteel Neercanne, waar onder meer de ondergrondse horeca ontoegankelijk is.