Jongetje (3) zwaargewond op kermis Tilburg

Op de kermis in Tilburg is zaterdagavond een driejarig jongetje zwaargewond geraakt doordat hij uit een wagentje van een attractie is gevallen en daaronder bekneld is geraakt. Vervolgens werd hij een stuk meegesleurd. Het kind is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, zei de politie.

De brandweer moest er aan te pas komen om het jongetje onder het karretje vandaan te halen. Hulpdiensten stroomden massaal toe. Ook de hulp van de traumahelikopter is ingeroepen.

De politie had de omgeving afgezet om het toegestroomde publiek op afstand te houden.

Er ontstond een opstootje toen omstanders probeerden de hulpdiensten te belemmeren in hun werkzaamheden en slaags raakten met agenten. De politie heeft twee personen aangehouden.

De attractie Die Fantastische Reise is stilgezet voor onderzoek. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat hiernaar onderzoek doen, aldus de politie.