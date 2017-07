Wielrenster toertocht overleden na aanrijding

Een deelneemster aan de Flipjes Toertocht is overleden na een aanrijding. De politie meldt zondag dat de 41-jarige wielrenster in het ziekenhuis aan haar verwondingen is bezweken.

De vrouw uit Nijmegen werd zaterdagmiddag aan de Voorstraat in Lienden aangereden door een auto met aanhanger. Zij deed mee aan de Flipjes Toertocht, een recreatieve wielrentocht door de Betuwe, het Rivierengebied en de Veluwe.

Na de aanrijding werden twee ambulances en een traumahelikopter ingezet. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.