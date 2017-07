‘Geen massale uittocht Nederlanders op Kos’

Nederlandse vakantiegangers op Kos lijken afgelopen weekend niet massaal te zijn teruggevlogen naar Nederland. Reisorganisaties melden maandag dat slechts een fractie van de Nederlanders op het Griekse eiland door de aardschokken voortijdig huiswaarts ging.

Op het eiland bevinden zich duizenden Nederlanders die hadden geboekt via onder meer Corendon, TUI/Kras en Thomas Cook/Neckermann. Geen van die organisaties meldt een grote uitstroom van toeristen. Het gaat per touroperator om enkele tientallen mensen die afgelopen weekend eerder dan gepland per vliegtuig terugkeerden.

Een aardbeving met de kracht van 6,5 trof in de nacht van donderdag op vrijdag het gebied tussen de Turkse kust en het Griekse eiland Kos. Later volgde nog een naschok van 4,4. De bevingen joegen zich sommige mensen de stuipen op het lijf, maar de meeste vakantiegangers zouden hebben besloten om te blijven.