Ruim 500 Nederlanders in Frans bosbrandgebied

De touroperators Neckermann Reizen en Vrij Uit (onderdeel van Thomas Cook Nederland) hebben ongeveer vijfhonderd Nederlanders zitten in Zuid-Frankrijk waar momenteel heftige bosbranden zijn. Het gaat vooral om mensen die vakantie vieren op campings, maar ook in hotels en appartementen.

Bij de ANWB is een handjevol meldingen binnengekomen van Nederlandse toeristen die hun vakantieadres hebben verlaten door de branden. Thomas Cook Nederland heeft nog niemand hoeven evacueren, laat een woordvoerster dinsdag weten. ,,We staan continu in contact met onze contactpersonen ter plaatse, zoals campinghouders en alarmcentra.”

In het zuiden van Frankrijk en op het eiland Corsica woeden momenteel hevige bosbranden. Maandag werd al 1400 hectare bos verwoest. Oorzaak zijn de warmte en harde wind.

In het dorp Mirabeau werden honderd inwoners geƫvacueerd. Tientallen paarden in een stal zijn naar een veilige plek gebracht. Het dorpje Bastidonne in de regio Vaucluse werd het zwaarst getroffen, hier ging 600 hectare bos in vlammen op.

Volgens de autoriteiten zijn de branden nog niet onder controle, maar is het vooruitzicht positief door de weersomstandigheden.

Ook Portugal heeft te kampen met bosbranden, onder meer in de regio’s Castelo Branco en Coimbra, waar eucalyptusbossen staan.