Flexibele werkplek leidt niet tot meer actie

Werknemers die op kantoor flexibele werkplekken krijgen, gaan niet vanzelf beter presteren. Ook voelen ze zich niet fijner of gemotiveerder. Dat blijkt uit een onderzoek van Christina Wessels waarmee ze gaat promoveren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Wessels wilden weten wat de gevolgen zijn van kantoren die voor elke taak andere werkplekken of werkzones hebben. Zo zijn er ruimtes om stil te kunnen werken, maar ook ruimtes om juist sociaal te doen of idee├źn uit te wisselen. Bedrijven kiezen steeds vaker voor zo’n inrichting, omdat er dan minder kantoorruimte nodig is.

Daarnaast is het idee dat werknemers door de variatie actiever en bevlogener worden. Maar de flexplekken hebben daar geen positieve of negatieve invloed op, stelt Wessels. Wel zag ze dat mensen in een flexibele inrichting de oude situatie van vaste werkplekken probeerden na te bootsen. Ze hadden daar meerdere redenen voor: ze hechten aan een eigen bureau, willen bij bepaalde collega’s blijven of vinden het tijdrovend om steeds van plek te wisselen.