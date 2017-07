Cameraploeg aangevallen bij stadion Utrecht

Bij het voetbalstadion Galgenwaard is een cameraploeg van RTV Utrecht aangevallen door een supporter van FC Utrecht. De politie heeft de twee journalisten ontzet en de man aangehouden.

Volgens de regionale zender waren een verslaggever en een cameraman bezig sfeerbeelden te maken, toen een supporter boos werd dat er werd gefilmd. Hij pakte de camera af en vernielde het apparaat. RTV Utrecht zegt aangifte te doen.

In de Galgenwaard speelt FC Utrecht donderdagavond tegen de Poolse club Lech Poznan in de voorronde van de Europa League. Voor aanvang van de wedstrijd werden zes mensen aangehouden in de binnenstad en bij het stadion voor onder meer belediging en mishandeling.

Woensdagavond werden al 34 Utrecht-supporters opgepakt. Ze kregen een gebiedsverbod.