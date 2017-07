Japanners massaal naar Boijmans-expositie

Circa 380.000 Japanners hebben de afgelopen maanden in Tokio in de rij gestaan voor de eerste grote reizende expositie van het Museum Boijmans Van Beuningen.

Het bezoek aan ,,Bruegels ‘Toren van Babel’ en de grote zestiende-eeuwse meesters” in het Tokyo Metropolitan Art Museum overtrof alle verwachtingen, meldt het Rotterdamse museum donderdag.

Tussen 18 april en begin juli waren in de Japanse hoofdstad 39 schilderijen, 43 prenten en tien beelden uit de collectie van Boijmans te zien, waaronder Toren van Babel (van circa 1568) en Jheronimus Bosch’ De marskramer (van circa 1500). Vooral Toren van Babel is zeer populair in Japan.

De tentoonstelling is inmiddels doorgereisd naar Osaka, waar alle werken tot en met 15 oktober in het National Museum of Art, Osaka te bezichtigen zijn. Daar worden nog eens meer dan 300.000 bezoekers verwacht.

Met de reizende tentoonstellingen onder de naam BVB Collections wil het Rotterdamse museum de bekendheid van de stad én de collectie internationaal vergroten.