Man doodgestoken in metro Amsterdam

In een metro in Amsterdam-Zuidoost is donderdag een man doodgestoken. Het gebeurde toen de metro stilhield op de halte Venserpolder aan de Dalsteindreef. Hulpdiensten hebben tevergeefs geprobeerd het slachtoffer te reanimeren.

Er is een verdachte aangehouden. Deze man was er aanvankelijk vandoor gegaan, maar hij kon snel worden opgepakt. Wie het slachtoffer is en wat zich heeft afgespeeld, wordt nog onderzocht, zegt de politie.

Openbaarvervoerbedrijf GVB laat weten dat metro 53 de halte Venserpolder voorlopig voorbij rijdt.