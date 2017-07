Nederlander op Bali gepakt met 0,83 gram hasj

De politie van het Indonesische Denpasar heeft een 46-jarige Nederlandse man aangehouden met 0,83 gram hasj in zijn bezit. Dat meldt de Jakarta Post donderdag.

Volgens de Indonesische krant is de man zondag gearresteerd in Jimbaran op Bali na onderzoek van verschillende dagen. ,,We hadden informatie gekregen dat er een Nederlander was die vaak hasj gebruikte. Op basis van die gegevens zijn we een onderzoek begonnen”, aldus een politiebaas. De politie gaf een foto vrij van de verdachte in een soort bajespak en met een bivakmuts.

De man woont al vijftien jaar op Bali. Hij kan in Indonesiƫ een stevige celstraf krijgen voor de hoeveelheid, die in zijn vaderland als te verwaarlozen zou worden beschouwd.