Terreurverdachten Suriname blijven vast

De twee Surinaamse Nederlanders die in Suriname zijn opgepakt op verdenking van terrorisme, blijven voorlopig vastzitten. Surinaamse media meldden vrijdag dat de rechter-commissaris dat heeft besloten. Over de precieze verdenking tegen de twee heeft justitie nog nauwelijks iets losgelaten.

De mannen worden verdacht van ,,handelingen met een terroristisch oogmerk”, citeerde de krant De Ware Tijd het Openbaar Ministerie (OM). Vanwege de ,,gevoeligheid van het onderzoek” geeft justitie nog geen details prijs.

Volgens de Surinaamse pers werkten de broers in de islamitische slagerij van hun vader in het centrum van Paramaribo. De Ware Tijd meldde eerder dat er aanwijzingen zouden zijn dat de mannen zich op internet bezighielden met het rekruteren van nieuwe strijders voor terreurbeweging Islamitische Staat. Dat is niet officieel bevestigd.