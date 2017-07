Extra korting voor treinreis buiten spits

Treinreizigers die het drukste moment van de ochtendspits mijden, kunnen extra korting krijgen van de Nederlandse Spoorwegen. NS houdt in september, oktober en november een proef waarbij ongeveer 21.000 reizigers met een Altijd Voordeel-abonnement ook aan de randen van de spits (07.30 tot 08.30 uur) met 40 procent korting op pad kunnen.

Met deze extra korting probeert NS meer mensen te verleiden zoveel mogelijk buiten het drukste moment van de spits te reizen wanneer veel treinen overvol zijn. Roger van Boxtel, president-directeur NS: ,,Hiermee wordt het voor reizigers interessant om een trein eerder of later te nemen en de drukke hyperspits te mijden.’’ Hij stelt: ,,We willen weten of, naast de aanschaf van extra treinen, andere tarieven iets kunnen doen tegen de drukke spits. Daarom kiezen we ervoor om te onderzoeken of extra kortingstarieven werken.’’

Een korting van 40 procent geeft de NS nu alleen aan mensen die reizen in de zogeheten daluren: voor 06.30 uur en na 09.00 uur. Tijdens de test wordt extra voordeel gegeven aan houders van het Altijd Voordeel-abonnement die aan de randen van de ochtendspits op pad gaan, dat is tussen 06.30 en 7.30 uur en van 08.30 tot 09.00 uur.