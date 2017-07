Op tuinstoel met wijn kijken naar Van der Laan

Op meegebrachte tuinstoelen, met zelf meegebrachte wijn of in speciaal daarvoor ingerichte cafés en restaurants kijken naar Zomergasten. Amsterdammers doen het zondagavond in groten getale. Ze kijken met elkaar naar het televisieprogramma waar de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan te gast is.

De uitzending is niet live, maar vooraf opgenomen vanwege zijn ziekte. De 62-jarige burgemeester heeft uitgezaaide longkanker en ziet zijn deelname aan het programma als aanleiding om terug te kijken op zijn leven.

Onder meer in Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam Museum, De Balie, Het Ketelhuis en Q-Factory hangen grote schermen om het VPRO-programma te volgen. Voor het programma begon was het zondagavond al redelijk druk. In het Ketelhuis kunnen bijna tweehonderd mensen. Bij Q-Factory ,,loopt het al lekker”. Het Scheepvaartmuseum is ook erg in trek. Er is plek voor bijna duizend mensen. Even voor half negen waren er al meer dan vijfhonderd binnen, schat een woordvoerster.

Van der Laan is de tweede Zomergast van presentatrice Janine Abbring. In de aflevering laat hij onder meer fragmenten zien uit de film Mississippi Burning en beelden van Ajax-speler Abdelhak Nouri, die begin deze maand blijvende hersenschade opliep na hartfalen. Ook komt er een fragment voorbij uit de documentaire De Stakende Stad over de Februaristraking in 1941.

De 62-jarige Van der Laan is sinds 2010 burgemeester van Amsterdam. Kort na het ingaan van zijn tweede termijn bleek dat hij ernstig ziek is. Desondanks blijft hij de stad besturen.