Politie grijpt in bij gedrang voor rapfeest

De belangstelling voor het optreden van een rapgroep in Rotterdam was zondagochtend zo groot dat de politie heeft ingegrepen om te voorkomen dat mensen in de verdrukking kwamen.

De onrust ontstond toen grote groepen belangstellenden er om 03.00 uur in slaagden om ook zonder kaartje het WTC binnen te komen waar de rapgroep optrad. Volgens de politie waren er te weinig beveiligers aanwezig. Mensen die naar binnen wilden stonden toen al uren buiten in een lange rij te wachten. De politie greep in toen de stemming omsloeg, mensen in de verdrukking dreigden te komen en er kleine vechtpartijtjes ontstonden.

Drie personen die niet wilden luisterden naar de agenten en hen uitscholden en beledigden werden aangehouden. Een van hen werd daarbij in zijn been gebeten door een politiehond.