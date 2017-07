Ruim 2 miljoen mensen hebben zaterdagavond gezien hoe de speelsters van Oranje in Doetinchem afrekenden met Zweden, in de kwartfinale van het EK voetbal. Het duel was het best bekeken programma van de avond, blijkt uit gegevens van de Stichting Kijkonderzoek. De nabeschouwing was goed voor 951.000 kijkers.

De Nederlandse voetbalsters versloegen de ploeg uit Zweden met 2-0. In de halve finale treffen de Leeuwinnen donderdag de winnaar van de wedstrijd Engeland-Frankrijk.