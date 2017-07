In de Drentse hoofdstad Assen heeft zondagavond een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij is een man gewond geraakt en de politie heeft een verdachte gearresteerd.

Het steekincident had plaats rond middernacht in de Rolderstraat. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Wat de reden is geweest van de steekpartij is niet bekend.