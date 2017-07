Meer EU-migranten en minder asielzoekers

In de eerste helft van dit jaar zijn er 31.000 mensen meer in Nederland komen wonen dan er zijn vertrokken, ongeveer net zo veel als in dezelfde periode vorig jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt maandag dat het migratiesaldo, het verschil in aantal immigranten en emigranten, voor het eerst sinds 2013 niet is gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Uit Europese landen en uit Noord- en Zuid-Amerika kwamen meer mensen naar Nederland dan in de eerste helft van 2016, maar uit Azië en Afrika juist minder.

Het aantal nieuwe asielzoekers is lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Er kwamen bijna elfduizend Syriërs naar ons land, in 2016 waren dat er vijftienduizend. Syriërs vormen nog steeds de grootste groep immigranten.

Onder Europese migranten steeg vooral het aantal mensen uit nieuwere EU-lidstaten zoals Bulgarije, Roemenië, Letland en Litouwen.

Terwijl er 100.000 mensen bij kwamen, vertrokken 69.000 mensen uit Nederland. De totale bevolkingsgroei kwam volgens het CBS uit op 35.000. Behalve migranten kwamen er ook vierduizend meer baby’s bij dan er mensen overleden.