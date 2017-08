Bedrijf aansprakelijk gesteld voor gif in ei

Pluimveebedrijven die zijn gedupeerd door het gebruik van het gif fipronil, stellen het bedrijf dat ze hadden ingehuurd om bloedluis te bestrijden aansprakelijk. Het bedrijf, ChickFriend uit Barneveld, is er volgens hen verantwoordelijk voor dat het verboden middel in eieren terecht is gekomen en hun bedrijven nu uit voorzorg platliggen.

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) heeft van meerdere bedrijven gehoord dat ze ChickFriend inmiddels schriftelijk op de hoogte hebben gesteld, vertelde voorzitter Hennie de Haan dinsdag. ,,Dat lijkt mij niet onverstandig. Ze hebben een dienst van hen afgenomen waardoor de schade berokkend is.” De Haan houdt er rekening mee dat het bedrijf failliet zal gaan. ,,Maar ik neem aan dat het bedrijf ook een aansprakelijkheidsverzekering heeft.”

ChickFriend zelf was dinsdag onbereikbaar. De voicemail van het bedrijf meldt dat dit wegens ,,zakelijke omstandigheden” is.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwde consumenten maandag om eieren met bepaalde codes erop niet te eten, omdat daar een zodanig hoge concentratie fipronil in zit dat het een acuut gezondheidsgevaar oplevert. Op die eieren, afkomstig van een bedrijf uit het Gelderse Eck en Wiel, staat de code X-NL-40155XX. De X staat daarbij voor ieder getal.

Een deel van de onderzochte eieren heeft een fipronil-gehalte dat te hoog is voor kinderen. Op de website van de NVWA staat een lijst met alle codes. Volgens de NVWA kunnen consumenten andere eieren gewoon eten. Fipronil kan in grote hoeveelheden schadelijk zijn voor nieren, lever en schildklier.

De betrokken bedrijven moeten uit voorzorg al hun eieren terughalen uit de handel. De sector is daar zelf al ruim een week geleden mee begonnen en hoopt ,,de laatste resten snel op te ruimen”, zegt De Haan. Ze vertelt dat de schade groot is voor de sector. In totaal heeft de inspectiedienst zo’n 180 van de circa duizend pluimveebedrijven geblokkeerd omdat daar vermoedelijk fipronil is gebruikt.

Vermoedelijk ligt de bron van de besmetting bij een Belgische leverancier van bestrijdingsmiddelen. De autoriteiten vielen onlangs binnen bij een bedrijf in Weelde, een dorp dichtbij de grens onder Tilburg. Het Functioneel Parket dat in Nederland onderzoek doet was dinsdagochtend niet bereikbaar.