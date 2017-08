Bestuurder opgepakt met lantaarnpalen op dak

De politie heeft dinsdag in Lelystad een auto aan de kant gezet met twee grote lantaarnpalen op het dak. De palen zijn vermoedelijk gestolen in Almere, meldde de politie op Facebook. De bestuurder van het voertuig weigerde mee te werken aan een blaastest en is aangehouden.

De politie kreeg een melding over de auto met de ongebruikelijke lading. Agenten onderschepten het voertuig daarop op de Oostvaardersdijk. Op een door de politie gedeelde foto is te zien dat de palen vele malen langer waren dan de auto waarop ze vastgebonden waren.

Het is nog onduidelijk waarom de man rondreed met lantaarnpalen. Agenten roken een alcohollucht toen ze de automobilist aanspraken. ,,Hij weigerde echter medewerking aan een blaastest, waarop hij is aangehouden.” De man bleek meer op zijn kerfstok te hebben: zo was zijn rijbewijs eind vorig jaar al ongeldig verklaard en was de auto niet verzekerd. Ook was de APK al een aantal maanden verlopen.