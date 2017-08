Onrust in Duitsland over Hollandse gifeieren

In Duitsland is onrust ontstaan over eieren uit Nederland en België na de ontdekking van het verboden middel fipronil. De aan Nederland grenzende deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen heeft inmiddels bijna een miljoen eieren terug laten roepen.

Dat gebeurde nadat bij een verdeel- en inpakpunt bij de plaats Borken het gif in eieren werd ontdekt. Via het verdeelpunt werden ook 1,3 miljoen eieren naar de deelstaat Nedersaksen getransporteerd. Het ministerie van Landbouw in die staat adviseerde inmiddels om die ook uit de handel te halen. Het is niet bekend of ook in andere deelstaten eieren met gif terecht zijn gekomen.