Grote brand in centrum Tilburg

In Tilburg is in de nacht van dinsdag op woensdag rond 0.30 uur een grote brand uitgebroken in een monumentaal pand in de binnenstad. De eerste en tweede verdieping van een pand boven de snackbar van de Febo aan de Heuvelstraat staan volledig in brand, aldus de brandweer.

Het is onduidelijk of er nog mensen in het pand zijn. De brandweer krijgt veel meldingen van rook en stank. De brandweerlieden proberen met drie tankautospuiten en twee hoogwerkers te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere panden.