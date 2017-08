Politie Mallorca zoekt Nederlandse jongen (19)

De Spaanse politie is op het eiland Mallorca op zoek naar een negentienjarige Nederlandse jongen die sinds dinsdagochtend wordt vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag is op de hoogte en heeft contact met de familie van de jongen en de Spaanse politie, zei een woordvoerster woensdag.

Buitenlandse Zaken doet verder geen mededelingen. Volgens Omroep Brabant was de jongen uit het Brabantse Riethoven met een stel vrienden op vakantie en is hij dinsdagochtend voor het laatst gezien bij zijn hotel.