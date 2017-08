Sneller duidelijkheid over besmette eieren

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verwacht donderdag alle onderzoeken naar besmette eieren af te ronden. Daarmee komt er iets eerder duidelijkheid voor consumenten en de handel, aldus de instantie woensdagavond.

Tot nog toe was de verwachting dat de onderzoeken in het weekeinde klaar zouden zijn. Na overleg met de sector werd besloten dat dit sneller moet. ,,Ook voor de handel is dan duidelijk bij welke bedrijven iets mis is.”

Er zijn wel nog altijd producten op de markt waar eieren in zitten waarvan nog niet duidelijk is of die zijn gemaakt met besmette eieren, zei de woordvoerder van de NVWA. De levensmiddelenindustrie zoekt zelf uit in welke producten die eieren mogelijk zitten.