‘Airbnb’er overtreedt de 60-dagengrens’

Van de Nederlanders die hun huis verhuren via Airbnb, lapt 40 procent de maximale duur van 60 dagen aan zijn laars. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Trouw, De Tijd, de Süddeutsche Zeitung en Le Monde.

Het onderzoek bestrijkt de verhuur in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Zwitserland. De kranten baseerden zich op cijfers van Airbnb en data-analist AirDNA.

Toeristen in de onderzochte landen betalen in Amsterdam het meest voor een Airbnb-overnachting: gemiddeld 171 euro. In Parijs is dat 106 euro en in Berlijn en Brussel gemiddeld 80 euro.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna 20 procent van de verhuurde accommodaties niet meer van particulieren is, zoals Airbnb ooit begon, maar van professionele eigenaars.