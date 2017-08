CBL: pluimveesector moet schade betalen

De supermarkten willen de schade die ze hebben opgelopen door de met fipronil besmette eieren verhalen op de pluimveesector. Dat zei voorzitter René Roorda van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) vrijdag in Nieuwsuur.

,,Er is toch een product geleverd waar wij met z’n allen niet op zitten te wachten. Uiteindelijk zal de rekening bij de pluimveesector worden neergelegd.” Eerder zei hij nog dat hij met de pluimveesector ,,in gesprek” wilde gaan over de financiële strop.

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) stelt dat de sector het niet kan betalen. ,,Geld is er niet. Er zullen naar verwachting nog vele faillissementen volgen”, zegt NVP-voorzitter Hennie de Haan. ,,Mensen die een claim neerleggen, zoals supermarkten, zullen met een claim blijven zitten. In heel veel gevallen zullen de pluimveehouders dat niet op kunnen brengen.”