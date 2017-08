‘ChickFriend kocht fipronil onder schuilnaam’

Het bedrijf ChickFriend, dat de spil is in het eierschandaal, kocht bij zijn Belgische leverancier bestrijdingsmiddelen waarin fipronil zit onder de bedachte naam ‘fypro-rein’. Dat blijkt uit een factuur van het Belgische bedrijf waar NRC de hand op heeft gelegd. Volgens bronnen van de krant moet ChickFriend hebben geweten dat de verboden stof erin zat.

NRC bemachtigde meerdere documenten van het Belgische Poultry-Vision. Daaronder is ook een e-mail van de directeur van een Roemeens bedrijf over de levering van fiprocid, een middel dat fipronil als belangrijkste bestanddeel heeft. Van een bestelling van 3000 liter, in mei 2016, heeft de krant vrijdag ook een factuur gepubliceerd.

Zowel naar ChickFriend als Poultry-Vision wordt strafrechtelijk onderzoek gedaan. In Nederland gebeurt dat onder leiding van het Functioneel Parket. Dat wil nog niet op de zaak ingaan. Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wilde vrijdag in het belang van het onderzoek nog niets kwijt.