Gemeente sluit club Rotterdam na zedendelicten

Discotheek Club Vie in Rotterdam is op last van de gemeente voor drie maanden gesloten na een reeks zedendelicten. De uitgaansgelegenheid meldt vrijdag op zijn website dat per direct de deuren dicht zijn en alle geplande evenementen zijn geannuleerd.

Al langere tijd kwamen bij de politie meldingen binnen van vrouwen en meisjes die in en om de discotheek waren lastiggevallen. De slachtoffers dachten in de club aan de Maasboulevard in het centrum van de stad te zijn gedrogeerd en daarna buiten te zijn aangerand of verkracht. De afgelopen periode zouden bij de politie in ieder geval elf meldingen zijn gedaan.

De politie doet onderzoek naar de meldingen. ,,Dit soort zaken zijn heel lastig. De vrouwen menen te zijn misbruikt maar weten zich vaak nog maar heel weinig te herinneren.”

Naar aanleiding van eerdere incidenten werden al maatregelen genomen. Zo werd mobiel cameratoezicht ingevoerd, werden beveiligers uitgebreid geïnstrueerd en werden posters opgehangen om bezoeksters te waarschuwen.