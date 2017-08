COC: geslachtsregistratie is onnodig

Er moet een einde komen aan de geslachtsregistratie in het paspoort en identiteitskaart. Het COC, dat opkomt voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI’s), doet deze oproep zaterdag in NRC, op de dag van Pride Amsterdam.

Volgens de organisatie voelen veel mensen zich niet thuis in het hokje ‘man’ of ‘vrouw’. ,,Geslachtsregistratie leidt voor veel mensen tot problemen, terwijl het onnodig en achterhaald is. De overheid behandelt mannen en vrouwen toch gelijk? En wat gaat het de autoriteiten aan wat er in je ondergoed zit?”, schrijven Tanja Ineke, voorzitter van het COC Nederland, en Philip Tijsma, voorzitter van de landelijke werkgroep politiek van het COC.

,,Wij roepen de onderhandelaars voor een nieuw kabinet op een einde te maken aan verplichte geslachtsregistratie. Zorg er minimaal voor dat iedereen die dat wil de ‘M’ of ‘V’ in z’n paspoort kan laten doorhalen met een neutrale ‘X’.”