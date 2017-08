Dode en gewonde bij steekpartij Berlikum

In het Friese dorp Berlikum zijn een dode en een gewonde gevallen bij een steekincident. De politie heeft kort nadat het was gebeurd een verdachte aangehouden. Een woordvoerder kan nog niet zeggen wie de slachtoffers zijn, ook over de verdachte is nog niets bekend.

De steekpartij gebeurde in een pand aan de Wiersterdijk waar appartementen worden verhuurd.

De gewonde man was nog wel aanspreekbaar toen de politie arriveerde. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich precies heeft afgespeeld, is nog niet bekend. De recherche is bezig met sporenonderzoek.