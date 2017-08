NVWA: fipronil-lijst wordt constant bijgewerkt

De lijst waarop de eicodes staan van eieren met fipronil wordt doorlopend bijgewerkt. Consumenten die willen weten of ze ondanks alle maatregelen toch een besmet ei in de koeling hebben staan, moeten de lijst op de NVWA-website raadplegen, want ,,wij geven direct door wat wij weten”. Dat zegt een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Volgens hem kan het aantal codes op de lijst per dagdeel fluctueren.

Zaterdagavond is de lijst nog eens aangevuld met veertien bedrijven. Het gaat om ‘zelfmelders’, pluimveebedrijven die niet uit de administratie van bestrijdingsbedrijf ChickFriend naar voren zijn gekomen maar die zichzelf heben gemeld bij de NVWA. Bij die veertien bedrijven zijn inderdaad besmette eieren gevonden.