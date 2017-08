NVWA komt met nieuwe lijst met besmette eieren

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) komt zaterdag met een nieuwe lijst met eieren die de schadelijke stof fipronil bevatten. De lijst met eicodes is het resultaat van nieuw onderzoek van de NVWA naar pluimveebedrijven die zich vrijwillig bij de autoriteit hadden gemeld, omdat ze vermoedden dat het insecticide fipronil bij hun was gebruikt.

Om hoeveel nieuwe bedrijven het gaat, is niet bekend. Tot nog toe staan op de zwarte lijst de eicodes van in totaal 138 bedrijven waar fipronil in de eieren is aangetroffen.

De bedrijven hebben hoogstwaarschijnlijk zaken gedaan met ChickFriend, het bestrijdingsbedrijf uit Barneveld dat het middel met de verboden stof in talloze stallen heeft gespoten. De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) riep leden die zaken hebben gedaan met ChickFriend en die nog niet geblokkeerd zijn vrijdag nog op zich meteen te melden bij de NVWA, keurmerk IKB en de eierhandel.