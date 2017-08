Grote brand in kerk Rotterdam

In een leegstaande kerk aan de Zaandijkstraat in Rotterdam woedt zondagavond een zeer grote brand. De brandweer is met groot materieel uitgerukt voor de uitslaande brand, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

Zo’n tien tot vijftien nabijgelegen woningen zijn ontruimd. Het is nog niet duidelijk of de bewoners zondagavond of – nacht nog terug naar huis kunnen. Dat komt ook omdat de kerktoren dreigt in te storten.

De brand en rook is in de wijde omgeving te zien. De rook trekt richting het centrum van de stad. Uit de omgeving komen veel meldingen binnen van mensen die last hebben van de rook. Er is een NL-Alert verstuurd in de buurt en de brandweer raadt aan ramen en deuren gesloten te houden.

De Zaandijkstraat ligt in het stadsdeel Charlois.