Politie schiet op auto die agent meesleurt

Een agent is zaterdagavond gewond geraakt toen ze op een melding in Emmen was afgegaan en eenmaal ter plaatse werd aangereden. Ze werd meegesleurd door de auto en raakte gewond aan haar gezicht, meldt de politie. Een andere agent loste daarop een schot op de auto, die ervandoor ging.

Rond 22.30 uur kreeg de politie melding van een huiselijke ruzie in de Meerstraat. Toen agenten ter plaatse waren, wilde een auto iemand ophalen die bij het incident betrokken was. Agenten vroegen daarop de automobilist om zijn rijbewijs om de identiteit vast te kunnen stellen.

De dader werkte niet mee aan de controle, reed achteruit waardoor de agent viel en werd meegesleurd. Het is niet bekend hoe ernstig haar verwondingen zijn. De dader vluchtte. Niemand is verder gearresteerd.