Pride Amsterdam beleeft laatste dag

AMSTERDAM (ANP) -Met een muzikaal feest komt zondag een eind aan de 22e editie van Pride Amsterdam. Op de Dam zijn duizenden mensen bijeen om te kijken naar optredens van verschillende artiesten en dj’s. De organisatie zei ,,zeer tevreden” te zijn met het verloop van het evenement.

De politie van Amsterdam spreekt zondag bij de terugblik van een ,,feestelijke sfeer in de stad bij de Canal Parade.” De jaarlijkse ‘roze’ botenparade van bijna 80 vaartuigen door de Amsterdamse grachten van zaterdag trok honderdduizenden toeschouwers naar de kades van de grachten.

Er waren ondanks de massaliteit van het evenement weinig noemenswaardige incidenten. Volgens cijfers van de politie werden dertien mensen aangehouden voor mishandeling of zakkenrollerij. Zeventien mensen werden berispt voor openbare dronkenschap.

Het feest duurde zaterdag tot in de kleine uurtjes. Door de drukte was het gedurende de avond op sommige plaatsen in de stad zo druk dat de politie de toegangen afsloot en mensen opriep om niet meer te komen.

Het jaarlijkse evenement begon vorige week zaterdag onder een nieuwe naam. Was het van oorsprong vooral een feest voor de homogemeenschap (GayPride), inmiddels zijn er heel wat letters toegevoegd aan de verzamelnaam LHBTI waar het negendaagse festival voor is bedoeld. De afkorting staat voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (met zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken).