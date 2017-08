‘We hebben Lowlands opnieuw moeten uitvinden’

Met een compleet andere inrichting van het terrein krijgt Lowlands na 25 jaar een nieuwe look. Het driedaagse festival in Biddinghuizen viert van 18 tot en met 20 augustus zijn jubileumeditie. ,,We hebben de boel enorm op zijn kop gezet”, zegt festivaldirecteur Eric van Eerdenburg. ,,We hebben Lowlands eigenlijk opnieuw moeten uitvinden. Niets meer op de automatische piloot. Het schudt alles lekker op.”

Volgens Van Eerdenburg voelt het jubileum niet heel anders dan anders. ,,Eigenlijk doe je ieder jaar je best om het zo goed mogelijk te doen, het zo uitbundig mogelijk te maken. Het is moeilijk om daar overheen te gaan.” Desondanks heeft hij wel wat ,,verrassinkjes” in petto, waar hij nu nog niks over kwijt wil. Ook is er een act die niet vooraf wil worden aangekondigd.

A Campingflight to Lowlands Paradise, zoals het officieel heet, begon ooit met 10.000 bezoekers en was toen een van de weinige festivals dat dag en nacht programmeerde. ,,Het waren de nadagen van de punk en new wave en de begindagen van de elektronische muziek. Dat ging heel goed samen”, zegt de directeur. ,,Wij waren 25 jaar geleden een soort pioniers van dit type festival, met grote tenten, installaties en een andere voedselcultuur, niet alleen patat, hamburgers en bier. Ook boden we van het begin af aan andere disciplines, zoals film en theater.” Lowlands staat er bovendien om bekend naast bekende namen ook ruimschoots plek te bieden aan nieuwe bands en dj’s.

Dit jaar zijn de 55.000 weekendkaarten in tegenstelling tot de vorige twee edities weer ruim van tevoren uitverkocht. ,,Natuurlijk denk je in die periode dat het niet uitverkoopt, wat is er mis?” Volgens Van Eerdenburg sloeg de stemming een beetje om bij de eerste generatie Lowlanders. ,,Mensen van rond de vijftig hebben een heel andere smaak dan mensen van twintig. De oudere groep wilde vooral gitaren horen en zette zich af tegen de jonkies.” Inmiddels is er weer een goede vibe, zegt de directeur. ,,Ik denk dat een aantal mensen heeft geaccepteerd dat het tijd was om afscheid te nemen van Lowlands.” Desondanks is het festival voor alle leeftijden, benadrukt hij. ,,Je ziet nog steeds groepen vrienden die er vanaf het begin waren en nu met hun kids komen.”

Wat is toch dat ultieme Lowlandsgevoel? Van Eerdenburg: ,,Drie dagen lang is het een stad die als een soort Fata Morgana in de polder staat. Je zit met elkaar in die sfeer. Het publiek is heel erg gelijk gestemd. Niemand schaamt zich en gaat lekker zijn gang. Het is een hele mooie, fijne bubbel.”