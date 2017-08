Zes kilometer boek in Deventer

In Deventer heeft zondag de 29e Deventer Boekenmarkt plaats, die deze keer 878 kramen telt en jaarlijks 130.000 belangstellenden trekt onder wie volgens de organisatie een stijgend aantal jongeren. De markt is zeker 6 kilometer lang.

De Deventer Boekenmarkt biedt van alles: van kinderboeken tot po√ęzie, van literatuur tot strips, van kunst tot topografie. De markt wordt omlijst met muziek, optredens, exposities en nog andere culturele activiteiten.

Ook is er dit jaar in de Grote Kerk aparte aandacht voor het Boek der Boeken ofwel de Bijbel en dit jaar natuurlijk speciaal voor Maarten Luther, die de Bijbel toegankelijker wilde maken door zijn beroemde vertaling van het Nieuwe Testament in het Duits. Precies 500 jaar geleden liet Luther zijn legendarische protesten tegen de Rooms-Katholieke kerk horen.

De Spoorwegen bieden een speciaal retourtje aan voor 12 euro vanaf iedere plaats in Nederland.