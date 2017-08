Ruim 4 miljoen zagen Oranje kampioen worden

Ruim 4 miljoen kijkers hebben de Nederlandse voetbalsters Europees kampioen zien worden. Volgens de Stichting Kijkonderzoek bekeken 4,1 miljoen mensen de finale Nederland – Denemarken zondagavond. De prijsuitreiking van Oranje werd nog beter bekeken, want daar stemden bijna 5,4 miljoen televisiekijkers op af.

De finale is goed bekeken; naar een populair televisieprogramma als Boer zoekt vrouw keken in 2016 gemiddeld ook ruim 4 miljoen kijkers, aldus Stichting Kijkonderzoek. De troostfinale van het Nederlands mannenelftal op het WK voetbal in juli 2014 werd door ruim 6,4 miljoen mensen gevolgd. Nederland won toen met 3-0 van Brazilië en pakte brons.

Tijdens het EK trokken de wedstrijden van de voetbalvrouwen steeds meer kijkers. Naar de poulewedstrijden keken gemiddeld ruim 2 miljoen mensen. Ruim drie miljoen mensen zagen donderdag hoe het Nederlands elftal zich plaatste voor de finale.