Bijna 40.000 handtekeningen tegen varkensboer

Bijna 40.000 mensen willen dat de eigenaar van de uitgebrande megastal in Erichem een beroepsverbod krijgt. Door de brand kwamen alle ruim 20.000 varkens om het leven. Een petitie van actiegroep Varkens in Noord voor een algeheel beroepsverbod was dinsdag al 39.420 keer ondertekend.

De varkensboer heeft al een beroepsverbod in Duitsland, omdat er van alles mis was in zijn stallen. Volgens Varkens in Nood had hij daarna een beroepsverbod voor de hele EU moeten krijgen. Maar in Nederland kreeg de varkenshouder dit voorjaar nog een vergunning om een stal voor 11.000 varkens te bouwen in het Overijsselse Mariënheem. De man heeft in Nederland al veel aanvaringen met de overheid gehad, maar alleen de rechter kan een beroepsverbod opleggen.

Als een petitie minstens 40.000 handtekeningen krijgt, moet de Tweede Kamer zich over het voorstel buigen. Een petitie van omwonenden van de afgebrande varkensstal om de opruimwerkzaamheden te versnellen, was dinsdag 762 keer getekend. De buren willen ook dat de boer geen vergunning krijgt voor de bouw van een nieuwe varkensstal in Gelderland.