Café in Overlangel verwoest door brand

Een brand heeft op de vroege woensdagochtend het café PetjesBar in Overlangel (gemeente Oss) in de as gelegd. De brand brak rond 4.00 uur uit door nog onbekende oorzaak. Rond 08.30 uur was het sein ‘brand meester’ nog niet gegeven.

Het lijkt erop dat er geen asbest of andere gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen; het pand was volgens de brandweer onlangs gesaneerd. De twee woonhuizen naast het café konden worden behouden. De bewoners zijn wel uit hun huis gehaald. De verwachting is dat ze in de loop van de dag weer terug kunnen.